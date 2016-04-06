Survivor'da bu hafta elenen isim belli oldu - 5 Nisan

Ekranların sevilerek izlenen yarışması olan Survivor'a bu hafta veda eden yarışmacı Ünlüler takımından Yılmaz Morgül oldu.

Survivor'da bu haftaki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı aralarından bir kişiyi elemek üzere konseyde toplandılar. Yarışmacılar arasında yapılan oylama sonucunda ilk olarak Yunus Günçe eleme potasına girmişti. Bireysel dokunulmaz olan Nagihan ise eleme potasına Yattara'yı sokmuştu.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise halk oylaması sonucu birinci olan yarışmacı Avatar Atakan oldu. Avatar Atakan, eleme potasına Yılmaz Morgül'ü soktu. Üç yarışmacı arasında yapılan oylama sonucunda en az oyu alan Yılmaz Morgül adaya veda etti.

Survivor 30 Mart eleneni



Survivor’da kıyasıya mücadele devam etti ve kritik eleme bir hayli gergin geçti. SMS oylamasının sonuçlarına göre Survivor’da bu hafta elenen isim Nihal Candan oldu. Survivor’da kıyasıya mücadele devam etti ve kritik eleme bir hayli gergin geçti. SMS oylamasının sonuçlarına göre Survivor’da bu hafta elenen isim Nihal Candan oldu.





Survivor'a ve adaya bu hafta veda eden isim ise Nihal oldu.

TV8'de izlenme rekorları kıran ve seyircisini ekrana kilitlemeyi başaran Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Dokunulmazlık ve konsey heyecanının ardından yarışmaya bu hafta kimin veda edeceği belli oldu.

Yarışmanın her iki takımında da bölünmelerin olduğu gözlemlense de Gönüllüler takımı arasındaki bölünmenin çok daha keskin olduğu hem dokunulmazlık oyunlarında, hem de konseyde sık sık hissediliyor.

'Semih-Gizem ve diğerleri' olarak anılan Gönüllüler takımının karşı karşıya geldiği konsey, bu hissi doğrular nitelikteydi.

Önceki hafta arkadaşları tarafından oyun dışı bırakılan Semih Öztürk ve Gizem Kerimoğlu ikilisi, bu hafta kendi istekleri ile oyuna dahil olmadı ve bu durum, Gönüllüler takımının diğer üyelerinin sert eleştirilerine hedef oldu.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı da böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını ifade etti ve yaşananları ''bir takımın ikiye bölünmesinin çok daha üstüne çıkmış bir durum'' diye nitelendirdi.

KONSEYDE GERGİN ANLAR

Survivor'da her iki takımda da bölünmeler var ancak Gönüllüler takımı arasındaki bu bölünmenin çok daha keskin olduğu hem dokunulmazlık oyununda hem de konseyde sık sık hissediliyor. Bu haftaki konseyde de değişiklik olmadı, Semih-Gizem ve diğerleri olarak anılan Gönüllüler takımı yine karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta arkadaşları taraflarından oyun dışı bırakılan Semih Öztürk ve Gizem Kerimoğlu, bu hafta kendi istekleriyle oyuna dahil olmayınca Gönüllüler takımının diğer üyelerinin sert eleştirilerine hedef oldu. Survivor'ın hem sunucusu hem de yapımcısı Acun Ilıcalı da böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını ifade etti ve "Bir takımın ikiye bölünmesinin çok daha üstüne çıkmış bir durum" diyerek durumun ne kadar sıradışı olduğuna vurgu yaptı.