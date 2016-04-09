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Survivor'da Nagihan çıldırdı

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu sırasında parkuru şaşıran Nagihan, Gizem Kerimoğlu'na puanı kaptırınca adeta çılgına döndü.

Survivor'da Nagihan çıldırdı
Survivor'ın dün akşamki bölümünde heyecan yine doruktaydı. Nagehan, Gizem'e karşı oyun kaybedince ortaya işte bu görüntüler çıktı.
 
NAGİHAN YENİLDİ ÇILDIRDI
Ödül oyunu esnasında zorlu parkuru geçip labutları deviremeyen Nagihan adeta deliye dönüyor. Hem bağırıp hem de sağa sola vuran yarışmacıya takım arkadaşları da hayretler içerisinde bakakalıyor.

ATAKAN DERT YANDI
Ünlüler adasında son haftalarda hiç ayrılamayan isimler birbirlerine kırgın durumdalar. Bir tarafta Atakan ve Ezgi; bir tarafta Yattara ve Mehmet. Bu durum Atakan'ın canını sıkmış olacak ki, Mehmet ve Yattara ile oturup dert yandı. Öte yandan Avatar, Ebru ve Yunus'un da ipini çekeceğini belirtti.
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