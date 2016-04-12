Survivor'da Tuğba Özay ve Nagihan kavgası

Tuğba Özay ve Nagihan Karadere arasında son bölümde kıyametler koptu.2 aydır Survivor adasında en yakın dost olan Nagihan ile Tuğba'nın arası geri dönüşü olmayacak şekilde bozuldu. Konseyin ardından ikili arasındaki kavga adada sürdü.





Tuğba Özay tüm konuşmalarını duyduğu Nagihan Karadere'ye fena halde patladı. 'Ben iki aydır nasıl görmemişim' diyen Tuğba Özay, Nagihan Karadere hakkında şunları söyledi;

-"Dün duydum ateş etrafında konuşurken. Zank diye geldim kaldı. Ben bunu iki ay boyunca nasıl göremedim. Sınıfta kaldın Nagihan. Gittiği yere kadar'. Nagihan Karadere ise 'yüzünü görmek istemiyorum' diyerek Tuğba Özay ile olan tüm bağlarını kesip attı.

NAGİHAN KARADERE TUĞBA ÖZAY'A BASILDI

Nagihan Karadere ateş başında Tuğba Özay dedikodusu yaparken basıldı. Tam Nagihan Karadere 'İki aydır Tuğba'nın kendisini övmesindenanlatmasından bıktım' derken Tuğba Özay lafın üstüne geldi.