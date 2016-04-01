Survivor ödül oyununda büyük kavga

TV8′in her bölümü merakla izlenen yarışma programı Survivor 2016′nın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2016 yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için muhteşem bir mücadeleye giriyor.





NİHAL'İN GİDİŞİ KAOS YARATTI

İbrahim'in eleme gecesinde Nihal'in adını vermesi gönüllüler adasında ayrışmanın fitilini ateşlemişti. Nihal'in gitmesi ile birlikte bu ayrışma iyice gün yüzüne çıktı. Efecan ve Ezgi, yeni bölümde tereddütlerini belirterek takıma güvencelerinin kalmadığını ifade ettiler.

YATTARA VE YUNUS ARASINDA GERİLİMİ

Survivor 36. bölümde ödül oyunu esnasında Yattara ve Yunus Günçe arasında tartışma çıkıyor. Tartışma daha sonra yerini itişmeye bırakırken olaya Mehmet de dahil oluyor. Avatar Atakan her ne kadar tarışmayı ayırmaya kalkışsa da pek fayda sağlamıyor.

DAMLA SAKATLANDI

Kıyasıya geçen ödül oyunu esnasında Damla engelden geçerken ayağını çarpıyor ve acı içerisinde yerde kalıyor. Damla'nın sakatlığının ardından doktorlar hemen müdahalede bulunuyor.



