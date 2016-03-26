Survivor Ünlüler Adası'nda yangın korkuttu

Ünlüler adasında çıkan yangın korkuttu. Çıkan yangınla büyük panik yaşayan yarışmacılar yangını kendi çabalarıyla söndürdü.

Survivor'un 25 Mart Cuma akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu sonrası adaya dönen Ünlüler takımında Yunus ile Mehmet arasında gerginlik yaşandı. Seslerin yükseldiği ve argo kelimelerin de kullanıldığı tartışmada ikili aralarına mesafe koyma kararı aldı.





PRODÜKSİYON EKİBİNİN KALDIĞI ADADA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Daha önce de Survivor yarışmasını çeken prodüksiyon ekibinin kaldığı adada büyük bir yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle de çekimlere bir gün ara verilmişti.



"Yangında can kaybının olmamasını" tek tesellilerinin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Allah'tan ekibimize ve adada yaşayan yerli halka bir şey olmadı, içlerinde bizim ekibinde kaldığı otel ve 8 restoranın yanmasını büyük bir üzüntü ve çaresizlikle izledik"

Survivor'da yaşanan yangın paniğinden sonra bir çok kişi sosyal medyada konuyla alakalı paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları: