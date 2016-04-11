Tarık Akan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik söylemlerine; "Bravo Kılıçdaroğlu'na" diyen Akan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin ise çok acı çekeceğini söyledi.Cumhuriyet gazetesine konuşan Tarık Akan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.





"BRAVO KILIÇDAROĞLU'NA"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı Ramazanoğlu'na söylediği sözleri yorumladı. Tarık Akan, "Kılıçdaroğlu çok güzel cevaplar verdi. Aile Bakanı "Bir kereden bir şey olmaz" diyor. İnanılır gibi değil. Nasıl bu lafı söylüyor? Önüne yatmak demek onların aklına gelen değildir. Bunu da Kılıçdaroğlu çok güzel izah etti. Harika güzel cevaplar veriyor, bravo Kılıçdaroğlu'na" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN YAKINLARI ÇOK ACI ÇEKECEK"

"Her gün şehit haberi almak perişan ediyor beni. Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları beni çıldırtıyor. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Hangi yetkiyle, hangi hakla vatandaşlıktan çıkarma lafını kullanabilirsin. Olacak şey değil. Çok acı çok" diyen Akan, tüm bunların hesabının sorulacağını şu ifadeleri ile anlattı:

''Bu yaşıma kadar ülkemde şunu gördüm ki hesabı sorulmayan çok az ve küçük şeyler var. Yapılan bütün hataların önünde sonunda bir şekilde hesabı soruluyor. Peki senden sonra çocukların var, bu hesap çocuklarına sorulduğu zaman düşünmüyor musun onların ne acılar çekeceğini. Elinde hiçbir kanıt, belge yok. Aldığı yanlış tüyolara göre yorum yapmak kadar yanlış bir şey olamaz. Onun için Cumhurbaşkanı bugün var yarın hiçbirimiz olmayacağız. Sırayla gidelim yeter ki. Sonra geriye kalan Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının çok acı çekeceğine eminim. Hesapları sorulacak.''