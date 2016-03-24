Tarkan Süalp yengesi Bade İşçil'i affetmedi

Dokuz aylık boşanma sürecinde birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunan ve dava üstüne dava açan Bade İşçil ve Malkoç Süalp barıştı. Geçtiğimiz haftalarda Fransa’daki kayak merkezi Val d’Isere’de birlikte tatil yapan çift, boşanmaktan vazgeçti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasına İşçil ile Süalp katılmazken, avukatları “Taraflar, 4 Şubat’tan beri aile ikametgahında birlikte yaşamaktadır. Oğullarının da menfaatini gözeterek bir araya gelmiş ve 10 günlük yurtdışı tatili yapmışlardır” diyerek karşılıklı davaların reddini istedi.

Bade İşçil ile Malkoç Süalp boşanmaktan vazgeçti





Mahkemenin, Bade İşçil ile Malkoç Süalp’in açtığı boşanma davalarının reddine karar verdiği gün Tarkan Süalp ile Nişantaşı’nda karşılaştım. Ayrılık süresince ikizi Malkoç Süalp’in yanında olan Tarkan Süalp, Facebook’taki hesabından Bade İşçil’e “Sana dayanamıyorum.

Yeğenime, soyadımı taşıyan o evlada bu yaptıklarının hesabını nasıl vereceksin” diyerek sitem etmişti.

Çiftin barışmaları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Tarkan Süalp, pazartesi günü karşılıklı davaları olduğunu söylediği yengesini anlaşılan o ki kolay kolay affetmeyecek.

Bade İşçil, Malkoç Süalp ile barıştıklarını bu fotoğrafla ilan etti.





Kavga çocuk için bitti

Bade İşçil, dava dilekçesinde; eşi Malkoç Süalp’in öfkesini kontrol edemediğini, baskıcı ve asabi olduğunu iddia etmişti. Karşı dava açan Süalp’in avukatı ise, İşçil’in aşırı kıskanç olduğunu, sürekli kavga çıkarttığını, tırnaklarıyla Süalp’in yüzünü çizdiğini iddia etmişti. İşçil, 600 bin lira tazminat ile 70 bin lira nafaka, Süalp de 500 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

Tarkan Süalp, yeğeni Azur’u çok sevdiğini söyledi.