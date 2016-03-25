Tülin Özen Muhteşem Yüzyıl Kösem'dan ayrıldı

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin dün akşam yayınlanan 19. bölümünde; Sultan Ahmed'in annesi Handan Sultan öldü. Sultan Ahmed'in Derviş Paşa ile ilişkisini öğrendiğini duyan Handan Sultan zehir yutarak intihar etti. Handan Sultan'ın ölümü sarayı yasa boğdu.

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Başrollerini Beren Saat, Ekin Koç, Hülya Avşar, Mete Horozoğlu, Aslıhan Gürbüz, Vildan Atasever, Kadir Doğulu, Erkan Kolçak Köstendil, Esra Dermancıoğlu, Nadir Sarıbacak ve Cihan Ünal gibi isimlerin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Handan Sultan'ı canlandıran Tülin Özen diziye veda etmiş oldu.







MUHTEŞEM YÜZYIL 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Muhteşem Yüzyıl Kösem'de bu hafta sarayda düzen değişiyor!

Derviş Paşa'nın ani ölümü herkesi şaşkına çeviriyor. Handan Sultan ise Derviş'i kaybetmenin üzüntüsüyle yasa boğuluyor. Halime, Handan'ın Derviş Paşa ile arasındaki gizli ilişkiyi ortaya dökmeye hazırlanıyor. Kuyucu Murat Paşa, vezir-i azam oluyor. Sultan Ahmed, aldığı kararın ağırlığıyla acı çekerken, öğrendikleri onu derinden yaralıyor. Handan yaşananlara öyle bir son veriyor ki Ahmed'in kalbi paramparça oluyor! Ahmed ile Kösem arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Olan bitenlerden sonra saraydan uzaklaşmak isteyen Ahmed, Edirne'ye gidiyor. Hümaşah Sultan haremin idaresini devralıyor ve koyduğu kurallarla Kösem'e hayatı zehir ediyor. Ahmed yaşadıklarının acısını çıkarmak istercesine hayatını tehlikeye atıyor. Ahmed'in özlemine dayanamayan Kösem ise sevdiği adamın yanına gitmek için kuralları hiçe sayıp saraydan çıkıyor. Ancak bu tehlikeli yolculuk korkunç bir şekilde bitiyor! Kösem ortadan kayboluyor!

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Derviş Paşa'nın beklenmedik ölümüyle sarayda taşlar yerinden oynar. Handan Sultan, Derviş'in ardından sessizce yas tutarken, Halime Handan'ı, Derviş Paşa ile yaşadığı gizli ilişkiyi ortaya dökmekle tehdit eder.

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İskender'in kardeşi olduğunu öğrenen Hümaşah, annesine gerçekleri söyleyecek midir? Hümaşah kardeşini yakından tanımaya çalışırken, kız kulesinde hapis olan Safiye'nin Hümaşah'tan bir isteği vardır.

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Sultan Ahmed, haremin idaresini halası Hümaşah'a verir.Haremde bozulan nizamı yeniden kurmaya kararlı olan Hümaşah'ın aldığı kararlar başta Kösem olmak üzere herkesi huzursuz eder.

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Sarayda öyle bir gece yaşanır ki artık herkes için susma vaktidir. Derinden sarsılan Ahmed, yaşananlardan uzaklaşıp yalnız kalmak ister ve Edirne'ye gider.

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Ahmed'in gitgide kendisinden uzaklaştığını hisseden Kösem, aşkına sahip çıkmak için Edirne'ye gitmeye karar verir. Ancak bu yolculuk hiç beklenmedik bir şekilde son bulur. Kösem kayıptır ve kimse nerede olduğunu bilmemektedir.