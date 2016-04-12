Turabi'nin büyük sırrı ortaya çıktı

Survivor'ın bitmesinin ardından oyunculuk dersleri almaya başlayan ve ATV'de yayınlanan Kertenkele dizisinde , Kara Kemal karakterine hayat veren Turabi'nin, gür saçları dikkat çekti.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 1986 Mersin'de doğdu. Turabi Çamkıran'ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye'de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu spordan kazanıyor.

Turabi Çamkıran ismini ilk olarak 'Benimle Dans Eder misin?' yarışmasında duyurdu. Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Son olarak Survivor Ünlüler & Gönüllüler'de gördüğümüz Turabi, buradaki başarılarıyla gönüllere taht kurdu. Survivor finalinde Gökhan Keser ile birlikte halk oylamasına çıkan Turabi Çamkıran, adını şampiyonlar listesine yazdırmayı başardı.

Daha önce Survivor'da Turabi'yle aynı dönemde mücadele eden Tolga Karel'in saç ektirdiği ünlü saç ekim uzmanı Serkan Aydın'a giderek kafasının ön bölgesinde dökülen saçlarına ek yaptıran Turabi Çamkıran'ın yeni imajı sevenlerinden de büyük beğeni aldı.