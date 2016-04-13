Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen şova gelmekten son anda vazgeçen ve buna Türkiye'de yaşanan olayları gerekçe gösteren Candice Swanepoel, 9-14 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan 22. Dosso Dossi Fashion Show'a da gelmeyeceğini bildirdi.







Menajeri aracılığıyla firma yetkilileriyle temas kuran ünlü top model, sözleşmesinin iptalini istedi. Kendisine geçtiğimiz yıl peşin olarak ödenen ücretini ise iade etti.







'ŞOV DEVAM EDECEK'

10 yıl boyunca gerçekleştirdikleri şovlarla dünyanın en ünlü modellerini Türkiye'ye getirdiklerini belirten Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şovun devam edeceğini söyledi. Organizasyon için top model arayışına girmeyeceklerini, buna karşın dünyanın en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show'u yapma kararı aldıklarını belirten Hikmet Eraslan, "Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu, Rusya da dahil 30 ülkeden gelecek olan konuklarımızla birlikte tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.







ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Yaşanan gelişmeler üzerine bir gelenek haline gelen defilelerini bu etkinlikte yapmama kararı aldıklarını da belirten Hikmet Eraslan, "9-14 Haziran tarihleri arasındaki etkinliğimiz partiler, şovlar ve tüm satış aktiviteleriyle devam edecek. Alexandra Stan, Swetlana Loboda ve Faydee konserleriyle konuklarımızı coşturacağız. Konserlerin yanı sıra renkli sürprizlerimiz de olacak" ifadelerini kaydetti.