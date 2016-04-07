Ülkü Erakalın hayatını kaybetti

İstanbul'da 1934 yılında doğan Erakalın, İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1958 yılında başlayan Erakalın, ilk deneyimleri sırasında Lütfi Akad'ın asistanlığını yaptı. 1961 yılında ilk filmi "Unutamadığım Kadın"ı çekti. Anılarını içeren 4 kitap kaleme alan Ülkü Erakalın 200 civarında filme imza attı.

Ünlü yönetmenin rejisörlüğünü yaptığı filmler arasında, "Lekeli Aşk", "Acı Yıllar", "Aldırma Gönül", "Kadınlar Koğuşu", "Dudaktan Kalbe", "Üvey Ana" ve "Ben Sana Mecburum" yer alıyor. Erakalın, Yeşilçam'da "seks furyası" olarak nitelendirilen 70′li yılların ortalarında ise pek çok erotik filmin yönetmenliğini yaptı.

Erakalın, 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Üvey Ana" ile En İyi 3. Film Ödülü, 1976′da da "Ben Sana Mecburum" adlı filmle 1. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Birincilik Ödülü'nü kazandı. Ünlü yönetmen, son olarak, 2009′da "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" adlı filmiyle 2009 Altın Portakal Onur Ödülü'ne değer görüldü.

82 yaşında ölen Ülkü Erakalın'ın cenazesi, yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılanacak namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilecek.