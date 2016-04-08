Ümit Kantarcılar'ın keyfi yerinde

4 kız arkadaşı ile sohbet eden Kantarcı'ların keyfinin yerinde olduğu görülürken, basın mensuplarının röportaj istediğini ise geri çevirdi.





Geçtiğimiz şubat ayında boşanan Gamze Topuz ve Ümit Kantarcılar, geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülendi. Eski eşler, "Şuan çok iyi arkadaşız, çocuğumuz için gerektiğinde görüşüyoruz" dedi.





2014 yılında evlenen ve bu evlilikten Naz adında kızları olan Gamze Topuz ile Ümit Kantarcılar,ihanet iddiasıyla ayrılmıştı.



Boşanma sırasında birbirlerini suçlayan ikili, önceki gün Beşiktaş'ta bir kafede buluşup gece de Cihangir'deki Aliye'de eğlenen ikili, "Ayrıldığımızda çıkan haberler doğru değildi. Arkadaşız ve çocuğumuz için görüşüyoruz" demişti.







Ümit Kantarcılar kimdir?

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.