Ünlü isimler 'Sahnelerden Aşk Şarkıları' etkinliğinde sahne aldı

ENKA Oditoryumu’nda önceki gün yapılan etkinlikte Selçuk Yöntem, Tilbe Saran, Hatice Aslan, Songül Öden, Çağan Irmak, Gökçe Bahadır, Özge Borak, Selçuk Borak, Cemal Hünal, Serkan Keskin ve Dilek Türkan sahneye çıktı. Selçuk Yöntem, Tanju Okan’ın “Öyle Sarhoş Olsam ki”, Tilbe Saran, Cabaret Müzikali’nden “Maybe This Time” ve Hatice Aslan, Timur Selçuk tarafından bestelenen “İspanyol Meyhanesi” ve Erkin Koray’ın “Yalnızlar Rıhtımı” eserlerini söyledi. Özge Borak, Ayten Alpman’ın “Ben Böyleyim” solo performansının ardından babası Selçuk Borak’la Cabaret Müzikali’nden “Money” şarkısını seslendirdi. Cemal Hünal, Teoman’ın “İstanbul’da Sonbahar” şarkısını, Serkan Keskin ise Bülent Ortaçgil’in “Yağmur” adlı eserini seslendirdi. Etkinliğe katılan yönetmen Çağan Irmak, “Sen Ona Hiç Benzemesen de” şarkısını yorumladı. Müzisyen Dilek Türkan ise eski İstanbul şarkılarından “Monbey” ve “İstanbul Kızı” eserlerini söyledi. Gecenin sonunda Haldun Dormen, sahneye çıkarak tüm sanatçılarla “Lüküs Hayat”ın unutulmaz şarkısını seslendirdi.

Hatice Aslan’ın “İspanyol Meyhanesi” şarkısındaki performansı tam not aldı.

Özge Borak, babası Selçuk Borak’la “Cabaret” müzikalinden “Many” şarkısını söyledi.

Cemal Hünal, Teoman’ın “İstanbul’da Sonbahar” şarkısını yorumladı.

Songül Öden, Fikret Kızılok’un “Fark Etmeden” şarkısını söyledi.

Selçuk Yöntem, Tanju Okan’ın “Öyle Sarhoş Olsam ki” şarkısında performans sergiledi.