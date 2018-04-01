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Ünlüler Afrin için sınıra gitti

Bügün aralarında Ajda Pekkan, Alişan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim  Tatlıses, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Necati Şaşmaz Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu gibi birçok ünlü isim Zeytin Dalı harekâtına destek için uçakla Hatay sınırına gitti. 

Ünlüler Afrin için sınıra gitti

Bügün aralarında Ajda Pekkan, Alişan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim  Tatlıses, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Necati Şaşmaz Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan,  gibi birçok ünlü isim Zeytin Dalı harekâtına destek için uçakla Hatay sınırına gitti. 

Ünlü isimler Afrin harekatına katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.

İBRAHİM TATLISES UÇAKTA MARŞ SÖYLEDİ
Askere destek için yola çıkan ünlü sanatçıları taşıyan uçakta İbrahim Tatlıses "Yaylalar" marşını söyledi.

Ünlü isimler duygularını anlattı:

Yavuz Bingöl: Sınırdaki askerlerimize moral ziyaretine gidiyoruz.

Hülya Koçyiğit: "Daha önce de gittik, askerimize moral vermeye. Şimdi de onlara teşekkür etmeye gidiyoruz. O silah arkadaşlarına tebriklerimizi iletmeye, şehitlerimize de rahmet dilemeye gidiyoruz."

Ajda Pekkan: "Şehitlerimizin silah arkadaşları var, onların da orada bir morale ihtiyacı var. Biz de yanlarında olacağız. Allah ülkemizi, vatanımızı korusun."

Emel Müftüoğlu: "Ben bir asker kızıyım. Dünyada kutsal meslekler var, askerlik, polis ve öğretmenlik. Askerlerimize bizzat teşekkür etmek isteriz."

Sibel Can: "Çok güzel bir türkü söyledik Afrin'le ilgili. Ben de yorumlama şansına sahip oldum. Şu anda moral için oraya gidiyoruz."

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