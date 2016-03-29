Vatan Şaşmaz: 9 ayda evlendik

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Vatan Şaşmaz Renkli Sayfalar programına konuk oldu. 'Çocuk hayalim vardı' diyen Şaşmaz, merak edilenleri canlı yayında anlattı.



Vatan Şaşmaz "9 ayda evlilik kararı aldık. Benim bir çocuk hayalim vardı. Patinaja vaktim yoktu. Çocuk olacaksa evlenelim, yoksa gerek yoktu benim için. Zaten başımdan bir evlilik geçmiş..." dedi.

Disiplinden hoşlandığını söyleyen Şaşmaz "Evlilik hayatını seviyorum. Playboy değlim. Düzenli bir hayatım olsun, disiplinli olsun. İşim de onu gerektiriyor, annemden aldığım terbiye de... 25 yaşına kadar annemle yaşadım. 4 yıl boyunca sabah 6'da kalk işe git. O bir disiplin gerektiriyordu. yoksa 20-22 yaşında evden ayrılacak durumdaydım. O düzeni bekliyorsun. Benim playboy hayatım en fazla 2 yıldır. " diye konuştu.

Vatan Şaşmaz 'bebek müjdesi var mı' sorusuna ise 'inşallah diyelim, maşallah diyelim' sözleriyle yanıt verdi.