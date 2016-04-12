Yağmur Atacan ve eşi Pınar Altuğ haciz krizini atlattı

Çift ilk iş olarak da otomobillerini yeniledi. Altuğ ve Atacan, önceki gün Bebek'te, fiyatı yaklaşık 300 bin lira olan cipleriyle görüntülendi.





NEDEN HACİZ GELMİŞTİ?

Yağmur Atacan, petshop işi yaptığı ortağına borcunu ödeyemeyince icralık olmuş, iddiaya göre de ortağı Cihan Uzunhekim'e 180 bin lira borcunu söz verdiği 3 aylık süreçte ödemediği için icra şokuyla sarsılmıştı.





PINAR ALTUĞ'DAN KIZINA YASAKLAR





Pınar Altuğ, annesinin adını verdiği mücevher koleksiyonunu geçtiğimiz aylarda kermeste tanıttı. Kızının takılara olan ilgisini anlatan oyuncu, Su'ya koyduğu yasakları da anlatmıştı.

İŞTE O YASAKLAR

1-'Su'nun kulakları delik değil. Anne ve babası olarak uzun süre daha buna izin vermeyeceğiz."

2-'Makyaj da yasak. Çocuklar için üretilmiş içinde kozmetik olmayan malzemelerle evde makyaj yapıyor ama dışarı çıkmak yasak. Evde eğlenmek için makyaj yapılabilir, sokakta makyajla gezmek için çok erken. Daha 7 yaşında.

'Biz katıyız bu konularda. Bana göre her şey yaşında yapılmalı'

"Tırnağıma ilk parlatıcıyı 14 yaşında sürdüm. Eksilmedim. Şimdi istediğim renk ojeyi sürüyorum. İstediğim gibi makyaj yapıyorum. Kulağımda 4 tane delik de var ama her şey yaşında güzel. Ben öyle gördüm, kızımı da öyle yetiştiriyorum. Çocuk çocuk gibi yaşamalı."