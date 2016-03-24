Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman boşanıyor

Uçankuş TV'nin 'İki Kadın Arasında' programında yer alan iddiaya göre ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi.





Evlendiklerinden beri Cihangir'de yaşayan çiftin bir süredir aynı evde fazla vakit geçirmediği ve anlaşamadıkları için farklı hayatlar yaşadığı öne sürüldü. Evlilikleriyle ilgili karar aşamasında olan çiftten Öykü Gürman'ın bir süredir, eşiyle sosyal medyadan paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.



Öykü Gürman, geçen yıl eşinin doğumgününde duygusal bir paylaşım yapmış ve altına "Doğmuş, iyi ki var olmuş, korumuş, kol kanat germiş, birçoklarının babası, ağabeyi, dostu, yoldaşı, kardeşi olmuş. Değerini hep bildik, bilmeye de devam edeceğiz. Bilemeyenler ya da kasıtlı bilmek istemeyenler utansın!" yazmıştı. Zamanının çoğunu eşi yerine arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih eden Yavuz Bingöl'ün Cihangir'de oturdukları evi eşine bırakacağı ve sessiz sedasız boşanmaya hazırlandığı öne sürüldü.



