Zehra Çilingiroğlu gecelerde

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basarak reşit olan ve gece klüplerine rahat girip çıkan Zehra, mekanda kız arkadaşları ile gönlünce eğlendi.



Mekandan 03:30 sularında ayrılan Zehra'ya babası Kaya Çilinğiroğlu'nun gece klüplerine gitmesine kızdığı hatırlatılınca "Babamdan izin aldım" cevabını verdi. Reşit olduğu için annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilinğiroğlu'nun izin isteğini kırmadağı öğrenilen Zehra, kız arkadaşı ile mekandan birlikte ayrılırken önce Arnavutköy Bodrum Mantı'da çorba içerken sonrasında evinin yolunu tuttu.

Ünlü ebeveynlere sahip olması nedeniyle magazin basınının ilgi odağı olan Zehra, güzelliğinin yanı sıra erkek arkadaşlarıyla da sık sık haber oluyor. Zehra Çilingiroğlu son olarak bir davete kırmızı elbisesiyle katıldı. İş ve sanat dünyası, modacı ferruh karakaşlı'nın önceki akşam Borusan Oto Dolmabahçe'de gerçekleşen defilesinde buluştu. 'İlk' isimli koleksiyonunu tanıtan Karakaşlı'nın tasarımlarına, konuklar büyük ilgi gösterdi. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra da konuklar arasındaydı. 16 yaşındaki Zehra, zarif elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, son haliyle şaşırttı. Bir zamanlar kilolu olan, spor ve düzenli beslenme sayesinde fazlalıklarından kurtulan Zehra, gün geçtikçe daha ilgi çekici oldu.