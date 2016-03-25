Zeki Alasya'nın kızı'ndan Cem Yılmaz'a vefasızlık suçlaması

Magazin gündemini 360'da ekrana taşıyan Elif Güvendik'in sunduğu Elifnağme programında Zeynep Alasya, Cem Yılmaz'a sitem etti. Zeki Alasya'nın, basında yer alan geçmiş tarihli röportajlarında; "Eğer bir gün Oscar kazanacaksak bu Cem Yılmaz'ın yaptığı iş olacak" açıklamasından yola çıkılarak Cem Yılmaz'ı ne kadar sevdiğinin anlaşıldığını ama cenazede bulunmadığı hatırlatılınca Zeynep Alasya "Babama abi derdi. Kapı komşuyuz. Ozan Güven'le tanışmıyoruz ama o da komşumuz. Babam öldüğünde Ozan Güven hemen geldi. 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye sordu. Çok mutlu oldum. Tarık Akan koştu geldi ama Cem Yılmaz kapılarımız birbirine bakacak kadar yakın komşu olmamıza rağmen gelmedi. Elbette çok üzüldüm" dedi.





RAHATSIZLIĞI YOKTU

Babasının filmlerini televizyon ekranında gördüğünde hala dayanamadığını ve kanalı değiştirdiğini söyleyen Zeynep Alasya, Zeki Alasya'nın ne kadar sevildiğini öldükten sonra anladığını belirterek şunları ekledi: "Torunu Ali babamın kopyası. Ben hala babama aşığım. Çok komik bir insandı babam. Zor günler yaşadı ama hiç parasını cebinde tutmadı. Cebinde 200 lirası olsun biri 400 lira istediğinde cebindekini vermekle yetinmez diğer 200 lirayı da borç bulur verirdi. Rahatsızlığı yoktu, sahnedeydi ölmeden bir ay önce. Hiç acı çekmeden bir melek gibi göçtü gitti. Hala yüreğim yanıyor.





OKAN ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ

Sevildiğini ölünce daha iyi anladım. Mesela Okan Bayülgen programında öyle güzel şeyler söyledi ki çok duygulandım. Ata Demirer ve Şahan Gökbakar ile tanışıklığımız yok cenazeye katılmadılar."