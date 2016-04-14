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Zeynep Casalini ile Tahsin Berk boşandı

Beş yıl önce Bodrum'da sade bir törenle evlenen Zeynep Casalini ve Tahsin Berk'in geçen ay boşandığı ortaya çıktı.

Zeynep Casalini ile Tahsin Berk boşandı
Geçtiğimiz aylarda evlerini ayırdıklarına dair haberler çıkan Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, resmi olarak evliliklerini noktaladı. Kızları Daphne ile birlikte Bodrum merkezinde bir eve taşınan ünlü şarkıcı, boşanma haberlerini doğruladı.


"Zaten bir yıldır ayrıydı evlerimiz. Sonunda davayı açtık, dostça, medeni iki insan olarak tek celsede boşandık. Aramızda hiçbir küslük ya da düşmanlık yok. Kızım benimle birlikte yaşayacak ama konserlerim olduğunda babasıyla kalacak. Düşman değiliz, onun burada mekanı var, arada kızımla gidip oturuyor, hep birlikte yemek yiyoruz. Evler ayrıyken de görüşüyorduk. Sorunsuz bir boşanma geçirdik."


Boşanmalarına rağmen Instagram'da eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Zeynep Casalini, bunun sebebini şu sözlerle açıkladı: "Özel hayatımı gizli tutmak istedim. Kaldırdığım an herkes boşandığımı anlayacaktı. Hemen duyulsun istemedim" dedi.
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