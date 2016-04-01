Zuhal Topal ile Seda Sayan arasında kıyamet kopacak

Zuhal Topal dün yayınlanan programda kendisine kurulan komplo iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Geçen Şubat ayında sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği izdivaç programına bir damat adayının protestosu damgasını vurmuştu. Damat adayı Zekeriya Atak, gelin adayına "Sizi eleştirmek istiyorum, perşembe günü gelen adayınıza sen askerliğini yaptın mı dediniz ve o akşam saatlerinde Türkiye şehit verdi ve siz burada oynadınız" demişti. Atak'ın dün Youtube'a yüklenen videosunda programı karıştırma fikrinin Seda Sayan ve sevgilisi Erkan Çelik'in olduğunu ileri sürmüştü. Yine aynı isim Zekeriya Atak, ortaya yeni çıkan videoda bu sefer Zuhal Topal hakkında şok açıklamalarda bulundu.

'Öldürmekle tehdit ettiler'



