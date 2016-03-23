BMW 9 geliyor!

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Hemen hemen her alanda birbirlerine karşı alternatif modeli bulunan BMW ve Mercedes, bu kez en üst sınıfta kapışmaya hazırlanıyor.BMW'nin 7 Serisi, Mercedes'in S-Serisi'ne rakip, ancak Bavyeralıların Stuttgartlılar'a rakip olamadığı bir üst sınıf daha mevcut. Mercedes'in S-Serisi'nin bir üst versiyonu Maybach ile dahil olduğu bu sınıfa BMW de çok yakında 9 Serisi ile katılmaya hazırlanıyor.BMW yöneticisi Klaus Froehlich'in Automotive News'e yaptığı açıklamalara bakılırsa, yeni rekabet en geç üç yıl içinde başlayabilir. Bu rekabetin BMW temsilcisi, Mercedes'in S/Maybach hamlesinin aksine, 7 Serisi'nin sadece biraz daha uzatılmış ve zenginleştirilmiş versiyonu olmayacak. Aks mesafesini 7 Serisi ile aynı tutmayı düşündüklerini belirten Froehlich, böylece lüksün yanında performanstan da dün vermeyeceklerinin altını çiziyor.Plug-in hibrit, çift turbolu V8/V12 gibi motor seçenekleriyle geleceği belirtilen 9 Serisi'nin ilk kez 2019 yılında sergilenmesi bekleniyor. Satış fiyatı üç hanelerden başlaması beklenen 9 Serisi için öngörülen ilk satış yılı ise 2020.