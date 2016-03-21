Honda NSX üretime geçiyor

Yeni NSX’in üretimi, Performance Manufacturing Center (PMC) olarak anılan tamamen yeni bir tesiste 100 kadar profesyonel otomotiv çalışanı tarafından yapılıyor.

PMC’de yer alan üretim teçhizat ve teknolojileri, sınırlı sayıda üretilen araçlara özel olarak geliştirildi.

Böylece NSX gibi özel otomobil için gerekli olan üstün işçilik seviyesi ile ileri teknoloji ideal bir şekilde bir araya getiriliyor.









Markadan yapılan açıklamaya göre, her araç için 14 saatin üzerinde işçilik süresi uygulanıyor. Üretim süreçlerinde yer alan özel yöntemler hassas robotize kaynak teknolojisi, titanyuma benzer kimyasal özelliklere sahip astar boya altı zirkonyum gövde kaplaması, ultra dirençli alüminyum şasi parçaları için ablasyon döküm, her bir üretim istasyonu bitiminde kalite kontrolü şeklinde sıralanıyor.Markadan yapılan açıklamaya göre, her araç için 14 saatin üzerinde işçilik süresi uygulanıyor.

Araçlara dinamik performans ve yol tutuş testi ile konfigürasyonu uygulanırken, NSX'te çift turbo beslemeli V6 motor görev yapıyor.

İlk nesilden farklı olarak yeni Honda NSX, Ohio’daki tasarım merkezinde 4 yıllık bir geliştirme süreciyle faaliyete geçirildi ve üretim üssü yine burası.