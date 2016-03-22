İstanbul trafik yoğunluğunda zirveyi kaybetti

İstanbul, 22 Mart 2016 - Navigasyon devi TomTom, (TOM2) dünyada trafiği en yoğun şehirleri raporladığı TomTom Trafik Endeksi ‘nin sonuçlarını açıkladı. Endekse göre geçen yıl yüzde 58’lik sıkışıklık oranıyla dünya listesinin zirvesinde yer alan İstanbul, liderliği Meksika’nın başkenti Meksiko’ya bırakarak üçüncü sıraya indi. 2015 yılında İstanbul’daki sıkışıklık oranı yüzde 50’ye geriledi. Yüzde 59 ile en yüksek trafik sıkışıklığına sahip şehir olan Meksiko’yu yüzde 57 ile Bangkok izledi.

TomTom’un 6 kıtada bulunan 38 ülkedeki 295 şehirde trafik yoğunluğunu ölçen ‘Trafik Sıkışıklık Endeksi’ açıklandı. Buna göre geçen yıl yüzde 58’lik sıkışıklık oranıyla listenin zirvesinde yer alan İstanbul, yüzde 50’ye gerileyerek liderliği Meksika’nın başkenti Meksiko’ya bıraktı. İstanbul’daki bu düşüşte, trafik bilgisi içeren navigasyon cihazları, toplu taşıma ve motosiklet kullanımındaki artış ile akıllı sinyalizasyon sistemleri etkili oldu.