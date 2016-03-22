Karting sezon galası Körfez’deydi

2016 Türkiye Karting Şampiyonası, İzmit Körfez Karting Pisti'nde kısa adı BOSSEK olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 1. ayak yarışları ile başladı...

Formula Mini kategorisinde 7-12 yaş arası 5 sporcu, Formula Junior kategorisinde 13-16 yaş arası 3 sporcu, Formula Senior’da 15 yaş üzeri 6 sporcu ve Formula Master’da da 32 yaş üzeri 7 sporcu olmak üzere, toplam 21 sporcu hafta sonu kıyasıya mücadele etti.



20 Mart Pazar günü sabah 09:00'da serbest antrenmanlar ile başlayan organizasyon, 4 ayrı kategoride 3’er yarışın ardından son buldu. Formula Mini kategorisinde Ömer Asaf Kolot sezona zaferle başlarken, onu Zekai Özen ikinci ve Kerim Sulyak üçüncü olarak takip etti.

Formula Junior kategorisinde Mert Dalkıran birincilik serisine sezon açılışında bir yenisini daha eklerken, İzel Karasu ikinci ve Efe Han Kaptanoğlu üçüncü sırayı elde ettiler. Formula Senior’da Berkay Besler alışılageldiği gibi podyumun en üst basamağını bir kez daha bırakmadı. Ancak kısa bir aradan sonra kartinge dönen ve günü ikincilikle tamamlayan Gün Taşdelen sezonun diğer yarışlarında zirveye ortak olacağının sinyallerini verdi. Bu kategoride üçüncülük ise FIA Karting Academy’de bu yıl ülkemizi temsil edecek genç milli sporcu Mert Dalkıran’ın oldu.

BABA OĞUL KOLOT'LARDAN ÇİFTE BİRİNCİLİK

Formula Master kategorisinde ise oğlu Ömer Asaf Kolot’un birinciliği ile moral bulan Süleyman Sırrı Kolot 3 yarışın ikisini ilk sırada tamamlayarak sezona zaferle başlamayı başardı. Geçtiğimiz yılın Türkiye Formula Master Şampiyonu Mehmet Yaman’ın ikinciliği elde ettiği kategorinin üçüncülüğünü ise Mehmet Çınar kazandı.

2016 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2. ayağı, 30 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul Karting ve Otomobil Kulübü (İKOK) tarafından Akyazı’daki Kenan Sofuoğlu Pisti’nde organize edilecek.