Mercedes Benz GLC Coupe ortaya çıktı









Koltuklar tamamen yatırıldığında ise kapaste 1205 lt’ye kadar çıkabiliyor. GLC Coupe’nin yolculara sunduğu baş, omuz ve diz mesafesi de yine GLC ile aynı. Otomobili bagaj kapasitesi ise 59 lt küçülerek 491 lt’ye indirilmiş.Koltuklar tamamen yatırıldığında ise kapaste 1205 lt’ye kadar çıkabiliyor.





ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+ ve INDIVIDUAL olmak üzere beş farklı sürüş modu olan GLC Coupe’nin kaputunun altında dört silindirli dizel ve benzinli motorlarla satışa sunulacak.

Mercedes GLC Coupe, ağabeyi GLE Coupe ile aynı tasarım çizgisine sahip.4730 mm uzunluğa 1600mm yüksekliğe sahip GLC Coupe, standart modele göre 74 mm daha uzun, 39 mm de daha alçakta yer alıyor. Modelin dingil mesafesi(2870mm) ise standart versiyonla aynı.