Mercedes-Benz Türk’ten dev yatırım

3 VARDİYALI ÜRETİM

Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann da, “Yeni makine ve ekipmanlar sayesinde üretim kapasitemizi ikiye katlayacağız. 2018 yılında daha fazla çalışanla 3 vardiya çalışarak daha yüksek üretim adetlerine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Rakamlarla Aksaray Kamyon Fabrikası

- 1986 yılında 3.600 adetlik üretim kapasitesiyle üretime başlayan fabrikada 2015 yılında 19.688 adetlik rekor üretime ulaşıldı.

- Fabrikada bugüne kadar 223.505 adet kamyon ve çekici üretildi.

- 2001 yılından bugüne kadar yaklaşık 32.500 kamyon ihraç etti.

- 30 yıl önce 290 olan çalışan sayısı 2015 yılında 1.800’e ulaştı.

- Bugüne kadar 355 milyon avro olan yatırım rakamı, yeni kapasite artırma programı sonucunda 470 milyon avroya çıkacak.

Aksaray’daki fabrikasına 113 milyon avroluk yatırım yaparak üretim kapasitesini iki katına çıkaracak olan Mercedes Benz Türk, geçen yıl 19 binin üzerinde kamyon satarak rekor kırdı.Mercedes-Benz Türk Finansman ve Controlling Direktörü Stefan Baasner “113 milyon avroluk yeni yatırım programı, Aksaray Fabrikası için yeni bir sayfa anlamına geliyor. Aksaray Kamyon Fabrikası teknik donanımı, bilgi seviyesi, tecrübeli yöneticileri ve çalışanlarıyla daha fazlasını yapmaya hazır. Bu yatırımla ihracatımıza ciddi bir ivme kazandırmak istiyoruz” dedi. 6 ton ve üzeri kamyon pazarında son 14 yıldır aralıksız pazar liderliklerini koruduklarını aktaran Baasner “2015 yılında, yine kendi rekorumuzu kırarak 19 binin üzerinde kamyon satışı gerçekleştirdik. Mercedes-Benz Türk olarak biz Türkiye’ye ve Türk insanına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. “Aksaray Fabrikası’nda bir yatırımımız biter bitmez diğerine başlıyoruz” diyen Baasner, “2011 - 2015 yılları arasındaki yatırımımız henüz tamamlanmışken, 2016 - 2018 yıllarını kapsayacak yatırım programımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni yatırımın da sonunda Mercedes-Benz Türk olarak Aksaray iline yapmış olduğumuz toplam yatırım miktarı 470 milyon avroya ulaşmış olacak” diye konuştu.