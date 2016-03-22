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Mercedes GLC'den ilk ipucu!

Coupe formlu SUV ailesine Mercedes GLC de katılıyor.

Mercedes GLC'den ilk ipucu!
BMW X6'nın açtığı yolda GLE Coupe ile karşılık veren Mercedes, Münih merkezli markanın X4'ü karşısına ise GLC Coupe ile çıkıyor.

Henüz detayları net bir şekilde ortaya çıkmayan otomobilin paylaşılan çizimi ise büyük ağabey GLE Coupe ile benzer bir tasarım anlayışı izlendiğini ortaya koyuyor.



Geniş bir motor yelpazesine sahip olması beklenen GLC Coupe'nin en performanslı versiyonun 2,0 lt'lik 241 HP güç üreten benzinli motora sahip olacağı konuşuluyor. Mercedes-AMG GLC43 Coupe modelinin ise 3,0 lt'lik turbo beslemeli üniteyle yollara çıkacağı belirtiliyor.
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