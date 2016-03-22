Prestij SX ortaya çıktı!

Prestij SX’te sürücü konforu da düşünülerek yeni bir tasarım boyutu yapıldı. Küçük tuşların kullanımı ile dashboard yüksekliği azaltılıp, görüş açısı büyütüldü. Ergonomik tuş yerleşimi, manuel vites için modüler tasarım, sürücü ek cepleri de yeni Prestij SX’in yenilikleri arasında. Yolcuların el bagajlarını rahatlıkla koyabilmeleri için sol sepetlik bölümü eski Prestij’den farklı olarak arkaya kadar uzatıldı.









Güvenlik donanımları Prestij SX aracında ayarlanabilir amortisör ile konfor ve yol tutuş optimize edildi.

Regülasyon gereği aracın fren sistemine EBS ve ESC eklemesi yapılarak aracın stabilitesi arttırıldı. Regülasyon gereği Şerit Takip Sistemi (LDWS) araca adapte edildi.

Yeni Prestij SX ön maske ve arka maske olarak ifade edebilen bölümleri Prestij SD’e göre daha farklı bir tasarımla ortaya çıktı. Ön maske 4 parça halinde. Bu yedek parça avantajı sağlıyor müşteriye. Yine ön tarafta blok far görünümü, 5’li LED DRL uygulaması, alanı artırılmış ön ızgara mevcut. Arka maske de 8 parça halinde yeni tasarıma sahip.