Trafik sigortası olmadan yakalanırsanız ne olur?

Öte yandan kaza sonrasında sürücünün ağır kusurlu bulunması halinde, sigorta şirketleri karşı tarafa ödediği parayı, bu sürücüden tazmin ediyor. Üstelik yeni düzenlemeye göre, sürücünün kendisi kazada ölse bile, şirketler varisin kapısına dayanabiliyor.

Otoparkın kapısında yakalansanız bile çekici geliyor

Trafik sigortası sürücüleri bu şekilde zorlarken, sigorta yükünden kaçanlar, polisler tarafından yapılan çevirmelerde yakalanabiliyor. Sigortasız yakalandığınızda, polisler önce aracın plakasını sisteme giriyor. Eğer bu işlemi yapan bir asayiş polisiyse, trafik ekiplerine haber veriyor.

Olay yerine gelen trafik polisleri ilk başta sürücüye ceza kesiyor. Ardından çekici çağrılıp araç otoparka taşınıyor. Bu arada, aracın bulunduğu yerin otoparka mesafesi bir anlam ifade etmiyor. Çevirmeye otoparkın kapısında girmiş olsanız bile, yine de çekici çağrılıyor. Yani aracınızı otoparka kendi götürmek isterseniz, buna izin verilmiyor. Ancak yakalandığınız anda polisle konuşup plakanızı sisteme girmeden önce sigortanızı yaptırabilirseniz, aracı bağlatmaktan kurtarabilirsiniz.

Araç bağlandıktan sonra...

Araç bağlandıktan sonra ilk iş, bir sigorta acentası bulup sigorta yaptırmak. Fiyatlar şirketten şirkete değişiyor. Hatta arada çok uçuk farklar çıkıyor. Bu yüzden fiyat araştırması iyi yapılmalı.

Emniyetteki işlemler

Sigortanızı yaptırdıktan sonra ilçe emniyet müdürlüğüne gidip, trafikle ilgilenen bölümden bir belge almanız gerekiyor. Bu işlemi ruhsat sahibinin yapması gerekiyor. Ruhsat sahibinin ehliyeti yoksa, buraya ehliyeti olan biriyle gitmeli. Çünkü belgeyi vermeden önce, ruhsat ve ehliyet fotokopisi isteniyor. Her şey tamamlandıktan sonra, aracınızı teslim alabileceğinize dair bir belge veriliyor.

Otoparkta pazarlık yapın!

Belgenizi aldıktan sonra otoparkın yolu açılıyor. Otoparkın işletmecisine kağıdı verip aracınızı almadan önce, çekici ve park ücreti ödemeniz gerekiyor. Şunu da belirtelim, otopark işletmecisiyle pazarlık yapabilirsiniz. Ücreti ödedikten sonra anahtarı alabilirsiniz.

Peki, bu işlemler kaça mal oluyor?

Sigortasız araç kullanmanın cezası 92 TL. Bunu da 15 gün içerisinde öderseniz yüzde 25 indirim yapılıyor.

Çekici fiyatları 100 - 150 TL arasında değişirken, otoparkın günlük ücreti ise yerine göre 10 - 20 TL arasında. Yani sigortasız araç yakalattığınızda, trafik sigortasından hariç ortalama 200 lira civarında para ödemeniz gerekiyor.

Trafik sigortasında fiyatların aşırı yükselmesi, hatta katlaması sebebiyle trafikte sigortasız dolaşan araç sayısı da arttı. Fiyat skandalıyla birlikte sigorta yaptırmayan araç sayısı bir anda 700 bin daha arttı. Böylece toplam rakam 3 milyon 800 bine ulaştı.