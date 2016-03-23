Volkswagen 177 bin aracı geri çağırıyor Alman otomobil devi Volkswagen, 177 bin otomobili geri çağırıyor.

Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), 2014 ve 2015 model Passat otomobillerde merkezi bir elektronik hata olduğunu internet sayfasında duyurdu.



Spiegel Online'e konuşan bir VW sözcüsü, hata nedeniyle Passat marka otomobillerin geri çağırıldığını doğruladı. 177 bin aracın kaçının Almanya'da olduğu konusunda ise bilgi paylaşılmadı. Merkezi elektronik aksamdaki hata nedeniyle motorun durabileceği, buna bağlı olarak fren ve servonun işlevini tam olarak yapamayacağı ve farların sönebileceği belirtiliyor. Hatanın acil çağrılmayı gerektirmediği ve şu ana kadar yaşanmış bir sıkıntı olmadığına dikkat çekilirken, sözkonusu sorunun tamirhanede kısa sürede giderilebildiği kaydedildi. Öteyandan Spiegel Online, VW bünyesinde bulunan bir diğer otomobil markası Skoda Superb'de de 25 bin aracın aynı sorunu yaşadığını yazdı. Skoda Superb'lerin 6 binin Almanya'da olduğu belirtilirken, hatalı otomobillerin sahiplerine mektup yazılarak araçların önümüzdeki süreçte servislere çağrılacağı öğrenildi.