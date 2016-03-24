VW ve Porsche 800 bin aracı geri çağırıyor

VW Touareg ve Porsche Cayenne marka Otomobillerin pedallarının yatak bloğunda kilitleme halkasının çözünmüş olma olasılığı nedeniyle geri çağırıldığı açıklandı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, 390 bin Touareg ve 410 bin Cayenne’de sözkonusu sıkıntı mevcut. Problemli VW Touareg ve Porsche Cayenne marka otomobillerin 2011 ile 2016 arasında üretilen araçlar olduğu belirtildi.

Geri çağrılan otomobillerden 58 bin Touareg ve 30 bin Cayenne Almanya’da bulunuyor.

VW dün de 2014 ve 2015 model Passat otomobillerde merkezi bir elektronik hata nedeniyle 177 bin aracı geri çağıracağını duyurmuştu. Arızalı Passatların 63 binin Almanya’da olduğu bildirilmişti.

VW bünyesinde bulunan bir diğer otomobil markası Skoda Superb’de de 25 bin aracın aynı sorunu yaşadığı ortaya çıkmıştı. Skoda Superb’lerin 6 binin Almanya’da olduğu açıklanmıştı.