Canan Karatay'dan incir uyarısı

"FAZLA İNCİR ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

Bilimsel araştırmanın nedenlerini yorumlayan Prof. Dr. Canan Karatay, ilk kez incir tüketimine dikkati çekti. Kuru incirde yüksek miktarda fruktoz olduğunu belirten Karatay, şu şekilde konuştu:

"Nazilli'nin halkı çok uzun ömürlü. Fakat insanlar burada en fazla dolaşım sisteminden kaynaklanan sorunlardan dolayı yaşamını yitiriyor. Tüketilen gıdaların kalitesi çok önemli, hazırlanışı çok önemli. Tabi ki incir memleketindeyiz. Fakat incir çok fazla fruktoz yüklü olduğu için olabilir. Burada şişman insanları çok gördüm. Bu şekerden kaynaklanıyor. Yani şeker trigliseridleri yükseltir, insülini yükseltir ve kronik şeker hastası olmasanız dahi insülin kanser sebebidir. Mide bağırsak kanserine gelince, bağışıklık sisteminin çökmüş olduğunu düşünüyorum. Bütün kanser hastalıkları, bağışıklık sisteminin çökmesinden kaynaklanır. Bağışıklık sistemini de çökerten şekerdir, ekmektir, pilavdır ve şekerli içeceklerdir. Aydın halkı inciri çok tüketiyorsa farklı sonuçlar doğurabilir. İncir çok tüketildiği zaman gliserin indeksi yüksek olduğu için fruktoz ihtiva ederek, karaciğeri yağlandırır. Özellikle kuru incirde yüksek miktarda fruktoz vardır. Bunların sonucu olan karaciğer yağlanması da trioid, pankreas başta olmak üzere bütün vücudun yağlanmasıdır. Yani bağışıklık sistemi bu nedenlerle bir yerden sonra çöküyor. Bağışıklık sistemini şeker çökertir, fruktoz çökertir. Çünkü bağırsaklardaki dost bakterileri öldüren şeker ve ekmektir. Un ufak olmuş şekerli şuruplardır ve şekerli içeceklerdir. Bağırsaklardaki düşman bakterileri çoğaltan, üremelerine sebep olan ekmektir, şekerdir, gazlı içeceklerdir ve de yediğiniz çok fazla incirdir. Yani incirin fazla tüketilmesi de ölüme neden olabilir."

UZUN YAŞAMIN SIRRINI AÇIKLADI

Nazilli'de uzun yaşamanın sırlarını araştırmak için uzun yaşayan insanların kan değerlerine bakılması gerektiğini ifade eden Karatay, "Bence insülinleri düşük olan uzun yaşıyor. Yani insülin hormonu 5 ve altında olanlar uzun yaşıyor. Burada egede çok yeşillik içinde, doğal besleniyor halk. Onlar bir de eski toprak olduğu için hazır yiyeceklerden uzak duruyorlar. Herkes yemeğini kendi yapıyor. Zeytin ve zeytinyağı tüketiliyor. Bunlar uzun ömür sebebidir" dedi.

İncirin anavatanı Aydın'a gelen Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de en uzun yaşayan insanların kenti Nazilli'de konferansa katıldı. Karatay, TÜİK'in dün açıkladığı 2015 ölüm nedenleri araştırmasında dolaşım sistemi hastalıklarından en fazla ölümün görüldüğü incir diyarı Aydın ve Nazilli'de yaşayanlar için önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyu ile dün paylaşılan 2015 yılı Ölüm Nedeni İstatistikleri sonuçlarına göre, Aydın’da 2015 yılında meydana gelen ölümlerin yüzde 45,87’sinde 3 bin 358 kişinin dolaşım sistemi hastalıklarından öldüğü görüldü.