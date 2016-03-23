Devlet hastanelerinde yeni dönem! Yumurta dondurma



-190 DERECEDE SAKLANIYOR

Dondurulan yumurtalar 5 yıl tüp bebek merkezindeki eksi 190 derecelik tüplerde saklanıyor. Kişi istediği zaman yumurtasını kullanıp tüp bebek yöntemiyle gebelik şansını arıyor. Yöntem, kemoterapi alacak kadınların yanı sıra kariyer yapmak için anneliği ertelemek zorunda kalan kadınlara umut veriyor.

Şimdiye kadar Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 30 kadın yumurta dondurmak için başvurdu. Hastanenin tüp bebek merkezi sorumlusu Dr. Tayfun Kutlu "35 yaşın üzerindeki hala evlenmemiş çocuğu olmayan her kadın yumurtalarını dondurmalı. Çünkü kadınlarda 32 yaşından itibaren yumurta rezervi düşer" dedi.

Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Dr. Şener Yalçınkaya ise artık annelik yaşının ileriye çekildiğine dikkat çekerek "Bu uygulama ile kadınlar zamanı durdurabiliyor" dedi. Laboratuvar sorumlusu Dr. Ayşe Köse ise yumurta dondurma prosedürünü şöyle özetledi: "Anne adayının yumurta rezervlerinde azalma varsa bu işlemi tavsiye ediyoruz. Düşük yumurta rezervi, erken menopoz riski olan hastaların, hormonel değerlerine de bakıyoruz. İleride çocuk sahibi olmada sıkıntı yaşamaması için evlilik şartı aranmadan 3 doktor onaylı rapor ile dondurma işlemini yapıyoruz."

Süleymaniye ile Zeynep Kamil Kadın-Doğum ve Çocuk Hastaneleri'nde bekâr kadınlara yumurta dondurma işlemi başladı. Sağlık Bakanlığı, geçen yıl sadece "Kemoterapi görecek kadınlara" tanıdığı yumurta dondurma uygulamasını "Yumurta rezervi az bekâr kadını" da kapsayacak şekilde genişletti. Son iki aydır ise özel hastanelerin yanı sıra kamu hastanelerinde de yumurta dondurma işlemi uygulanmaya başladı. Yumurta dondurma işlemi için tek şart yumurta rezervlerinin azlığını belgeleyen rapor. Onu da uygulamanın yapıldığı kamu hastaneleri verebiliyor. Bu raporun ardından sadece 500 lira katkı payı ödeyerek, bekâr kadınlar da yumurtalarını dondurabiliyor.