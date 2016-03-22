Vertigo 7-8 dakikada teşhis edilebiliyor!

Test sırasında kameralı gözlükle hastanın karşısındaki cisme bakmasının sağlandığını aktaran Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Hasta o cisme bakarken başını 20-30 derecelik küçük hareketlerle oynatıyoruz. Bu şekildeki sabit bir cisme bakarken hastanın gözünde oluşan birtakım kayma hareketleri bilgisayar tabanlı bir programda kaydediliyor ve bunun sonucunda yarım daire kanalları, denge sistemi objektif olarak test edilmiş oluyor. Bu çok pratik bir test. Hastalarımız da hızlıca testin sonucunu aldıkları için oldukça memnunlar. Çünkü vertigo dediğimiz baş dönmeleri hastalarını nöroloji, KBB, beyin cerrahi, fizik tedavi hekimleri görüyor. Birçok alana hitap eden bu hasta, çok çeşitli bölümlere gitmek zorunda kalıyor. Bazen de tanısının çok geç konduğu bir hastalık. Bu durum hasta için de eziyet olabiliyor. O yüzden hastanın kulağından mı kaynaklanıyor yoksa beyinden kaynaklı bir sorunu mu var? Bu cihazla rahatlıkla ayırt edilebiliyor."





Kaynak: Akşam

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Şimşek, Türkiye'de az sayıda merkezde bulunan cihazın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de kullanılmaya başlandığını bildirdi.Son teknolojik donanıma sahip cihazın, denge sisteminin objektif olarak test edilmesini sağladığını ifade eden Şimşek, "Baş dönmesi şikayetiyle kulak burun boğaz ve acil polikliniğine çok sayıda hasta başvuruyor. Bu cihazla yaklaşık 7-8 dakika içerisinde hastanın her iki kulağında denge sistemindeki yarım daire kanalları test ediliyor ve bunun sonucunda hastaya bir çıktı veriliyor. Bunun sonucuna göre de hastanın tedavisini düzenleyebiliyoruz" diye konuştu.