Adliyede MHP gerginliği

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki ilk duruşma öncesinde partililer adliye koridorunu doldurdu. Mahkeme, duruşma salonuna sadece tarafların avukatlarını aldı. Salona izleyci ve gazeteciler alınmadı. Partililer adliye koridorunda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Polis, mahkemenin kapısında ve koridorda güvenlik önlemi aldı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP’li muhalifler, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için topladıkları 543 imzanın işleme konulması için 5 Şubat’ta yargıya gitmişlerdi. Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, imzaları önce MHP Genel Merkezi’ne teslim etmiş, ancak herhangi bir yanıt alamamışlardı. Muhaliflerin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 16 il başkanı “davalı” olarak yer almıştı. Dilekçede, 2010 yılında Saadet Partisi’ne olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere üç kişiyi görevlendiren Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile 2005 yılında olağanüstü kongresini yapması için CHP’yi “ihtar” eden Anayasa Mahkemesi kararları emsal gösterilmişti. MHP ise yaptığı savunmada, “MHP’nin bir dernek ya da bir vakıf olmadığını” vurgulayarak, “Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin bu kararı vermekle yetkisiz olacağını” dile getirmişti.