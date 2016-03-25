Arınç'a özel davet

Başbakan Davutoğlu'nun ricasıyla Manisa'ya gelen eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç da cami kapısının girişinde Başbakan Davutoğlu'nu karşıladı.

Manisa’ya bir dizi açılış için giden Başbakan Davutoğlu için cuma namazını kılacağı Hatuniye Camisinde geniş güvenlik önlemi alındı. Cami girişinde tüm cemaat tek tek aranarak cami bahçesine alınırken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cami ve etrafı ile toplu açılışın yapılacağı alanda 2 bin 127 polis görev yaptı.



BÜLENT ARINÇ DA MANİSA'YA GİTTİ

Başbakan Davutoğlu’nun Manisa ziyaretine Başbakan Yardımcısı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa milletvekilleri, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç da eşlik ederken camide karşılayanlar arasında Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da yer aldı.

DAVUTOĞLU'NUN ÖZEL RİCASI

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun özel ricasıyla Manisa’ya gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, Davutoğlu’ndan 5 dakika önce camiye gelerek Davutoğlu’nu cami girişinde karşıladı. Cami girişinde 6 yaşında bir erkek çocuğu Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sarılarak ‘Sizi çok seviyorum’ demesi üzerine Başbakan Davutoğlu da çocuğa sarılarak öptü. Başbakan Davutoğlu’nun cuma namazının ardından Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmesi bekleniyor.