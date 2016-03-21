Bakanlar Kurulu sonrası derbi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Terör, Türkiye'yi terörize etmeye çalışıyor. Normal yapmamız gereken işleri, atmamız gereken adımları atmamamızı sağlamaya çalışıyor. Biz de terörün bu iradesine inat, şiddetin bu iradesine inat, hem Hükümet olarak hem kamu kurum ve kuruluşları hem de milletin fertleri olarak yapmamız gereken işlerimizi, eksiksiz yapmaya devam edeceğiz ve atmamız gereken adımları da atacağız" dedi.

"Korkmayacağız, yılmayacağız, teröre alışmayacağız. Terörün bu ülkeyi terörize etmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şunları söyledi:

"Terör örgütlerini kategorize etmeden tüm Türkiye dostları, Türkiye'nin teröre karşı bu zorlu mücadelesinde yanında bulunmak durumundadır. Herkesin tüm bu saldırılarla birlikte Türkiye'nin yanında olduğunu açık bir şekilde ifade etmesi dostlarımızdan ortak beklentimizdir. Ümit ediyorum ki hep beraber kararlılık içinde terör örgütlerine gereken cevabı vereceğiz ve bu zor günler geride kalacaktır"

DERBİ AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelenmesi hakkında ise, "Bunun üzerinden kimsenin bir spekülasyon yapma hakkı olmadığını ifade etmek isterim. Çünkü ortada son derece ciddi bir, tedbir almamız gereken istihbarat bilgileri vardı. Bunlar birbirlerini üst üste teyit ediyorlardı, sonuç itibarıyla da bu adım atıldı" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Bu derbide ortaya çıkacak bir terör eylemi çok ağır bir fatura çıkarabilirdi. Bu zor bir karardı ama bu kararı almak durumundaydık" diye konuştu.

SADECE GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINA DÖNÜK...

Kurtulmuş, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgili kararın alınmasına ilişkin ciddi tehdit geçmiş midir, yoksa halen söz konusu mudur?" sorusuna Kurtulmuş, "Tabii ki, farklı kanallardan spesifik olarak maçla ilgili bu tehdidin gelmiş olması, sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçına dönük bir tehditti.

Dün bütün Süper Lig karşılaşmaları oynandı. Dolayısıyla şunu söyleyemiyoruz, bütün tedbirler alınıyor, şimdiye kadar defaatle ifade ettik, çok sayıda canlı bomba, çok sayıda araba, mühimmat önceden yakalamak, tedbirini almak imkanına sahip olmuşsunuz. İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi, her türlü tedbiri almamıza rağmen, bütün sokaklar aranmasına rağmen, oradaki bütün şüpheli insanların üstlerinin aranmasına rağmen canlı bombayı önlemek zaman zaman pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla ciddi bir istihbarattı, bu istihbaratlar farklı istihbaratlar değerlendirildi. Bütün istihbarat birimleri, son derece uyanık şekilde en detaylı istihbarat bilgilerini değerlendirerek, halkımıza zarar gelmemesi için üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.

"ÜMİT EDİYORUZ Kİ HAZİRAN AYINDA VİZE SERBESTİSİ MESELESİNİ HALLETMİŞ OLACAĞIZ"

"Schengen vizesinin kaldırılması için tüm hukuki düzenlemeleri nisan sonuna kadar yapacağız" diyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş "Ümit ediyoruz ki yasa ve ilgili yönetmelikler değiştirildikten sonra haziran ayında vize serbestisi safhasına geçeceğiz ve yine ümit ediyoruz ki haziran ayında vize serbestisi meselesini halletmiş olacağız. Hükümet olarak kararlılığımız, 4 Mayıs'a kadar atılması gereken 35 hukuki adımın atılmasını sağlamak. Bu yasaları Meclis'e göndermek üzere çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle Hükümet'in kuruluşunun üzerinden üç ay geçti. Bu üç aylık süre içerisinde şunu net bir şekilde söylemek isterim ki 64. Hükümet, Hükümet programında vaat etmiş olduğu vaatlerin bugün göndereceğimiz bir takım yasa tasarılarıyla birlikte tamamını, yüzde yüzünü gerçekleştirmiş oluyor. Ayrıca reformlarımızın yüzde 65'i bugün parlamentoya sevk edeceğimiz tasarılarla gerçekleştirilmiş oluyor. Yedi kanun tasarısı henüz Meclis'e gönderilmemiştir, bunlar üzerindeki son rötuşlar yapılıyor, son çalışmalar yapılıyor."

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "2 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı var. Dolayısıyla bunların hepsinin vatandaşlığa alınması gibi bir çalışmamız yok. Ancak nitelikli çalışma imkanına sahip olanlarla ilgili bir takım çalışma izinleri çıkarttık, çıkartıyoruz. Ayrıca, belki bazılarıyla ilgili burada oturma izniyle ilgili çalışmalar yapılabilir" dedi.