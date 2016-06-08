Başbakan açıkladı; PKK yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, dün Vezneciler saldırısında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Haseki Hastanesi’nde ziyaret etti.İşte Başbakan’ın sözlerinden satır başları: "Milletim şunu bilsin ki ne yaparsa yapsın ister şehirlerimizde alçakça canlı bombalı intihar saldırıları, hangi yöntemi kullanırsa kullansınlar, Türkiye güçlüdür Türk milleti bir ve beraberdir. Asla ne milletimizi yıldırabilirler ne de bu büyük devleti bu onurlu mücadeleden. Bu istikbal ve istiklal mücadelesinden geri döndürebilirler.Nerede olursa olsun ister şehirde ister kırsalda terörü Türkiye gündeminden çıkması için canla başla askerimizi polisimiz korucumuz hatta vatandaşımızı canla başka gece gündüz bu mücadeleyi yapacağız.Sadece terör örgütlerine değil içeriden dışarıdan onların sırtlarını sıvazlayan tüm unsurlara gereken her şeyi yapacağız.



MİDYAT SALDIRISI

Midyat’ta bir bombalı saldırı gerçekleşti. Allah’tan alınan tedbirler sayesinde, bariyerler sayesinde çok çok büyük patlayıcı olmasına rağmen, tabi yaralılar oldu 30 civarında maalesef şu ana kadar teyit edilen şekliyle 1 polis 2 vatandaş olmak üzere 3 kaybımız var.Bu eylemleri yapan katil PKK örgütüdür. Bu bizi şaşırtmadı.Terörle mücadele kararlılık gerektiren bir şeydir. Önümüzde arkamızda insan kılığında bu katiller var. Vatandaşlarımıza zarar vermemek adına güvenlik güçlerimiz çok yoğun çalışıyor."