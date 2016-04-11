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Başbakan Davutoğlu az kalsın eziliyordu

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu beraberinde bazı bakanlar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Davutoğlu burada ufak bir tehlike atlattı

Başbakan Davutoğlu az kalsın eziliyordu
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Davutoğlu beraberinde bazı bakanlar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Başbakan Davutoğlu, burada kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan kalabalığa, otobüsten hitap ederek teşekkür etti.
 
Konuşmasının ardından otobüsten inen ve yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen Başbakan Davutoğlu, bu sırada kendisiyle tokalaşmak isteyenlerin oluşturduğu izdihamın arasında kaldı.
 
Kalabalığın arasında zaman zaman ezilme tehlikesi geçiren Başbakan Davutoğlu, korumalarının çemberinde ilerledi. Bu sırada bir koruma polisi refüjde düşünce arkasından gelen Davutoğlu da düşmemek için sendeledi. Son anda düşmekten korumalarının koluna girmesiyle kurtulan Başbakan Ahmet Davutoğlu, belediye ziyaretinin ardından Ak Parti il başkanlığına gitti.
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