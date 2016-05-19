Binali Yıldırım'dan net mesaj AK Parti’nin genel başkan adayı olarak adı açıklanan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Konuşmasına Karadeniz fıkrasıyla başlayan Yıldırım, teröre karşı tavizsiz mücadele mesajı verdi.

AK Parti’nin genel başkan adayı olarak adı açıklanan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Konuşmasına Karadeniz fıkrasıyla başlayan Yıldırım, teröre karşı tavizsiz mücadele mesajı verdi.



İşte Yıldırım’ın açıklamasında satır başları:



Evet şimdi aklıma bir şey geldi, Temel konuşmaya yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benim ki gibi. Sonra dönmüş demiş ki topluluğa buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu bir ben. Şimdi bir Allah biliyor.



Çok değerli dava arkadaşları, aziz milletim, değerli basın mensupları . sözlerimin başında 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramımızı tebrik ediyorum.



Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimizi şükranla anıyorum. Partimizin 19 Mayıs 1919’da Samsun’da doğan milletimizin bağımsızlığını müjdeleyen bir güneş gibi 2001 tarihinde milletimizin aydınlık geleceğini müjdeleyen bir meşale olduğunu bir kez daha milletimizle paylaşmak istiyorum.



DAVUTOĞLU'NA TEŞEKKÜR

22 Mayıs yani bu Pazar günü 2. Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili bütün parti teşkilatımız ve mensuplarımız canla başla hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Ak Parti demokrasi şölenine, büyük kongreye hazır. Kurucularından biri olmaktan her zaman büyük onur duyduğum AK Parti’nin Genel Başkanlığına aday görülmek benim için çok büyük onurdur. Sayın Genel başkanımız, başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı partimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum.



AK PARTİ KONGRELERİ AYRIŞMA DEĞİL BERABERLİK KONGRELERİDİR"

Kendisi kurucu genel başkanımız Sayın Erdoğan’dan aldığı bayrağı bugüne kadar başarıyla getirmiştir. AK Parti kongrelerini diğer parti kongrelerinden ayıran bir özellik vardır. AK Parti kongreleri bir ayrışma değil birlik beraberlik kongresidir. Bu süreç içinde partimizin demokrasi geleneğinde olan istişare süreçleri büyük bir başarı ile sürdürülmüş ve partimizin ana kademelerinde 800’e yakın mensubumuz arasında istişareler başarıyla tamamlanmış ve neticede bu toplantılarla genel başkan adayının kim olacağına karar verilmiştir.



"UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Az önce açıklandığı gibi yapılacak kongrede genel başkan adayı olarak şahsımın gösterilmiş olması dolayısıyla tüm teşkilatıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Şunu herkes bilmelidir AK Parti bir dava partisidir. Milletin geleceğini inşa etme partisidir, geçmişini koruyarak geleceğe yürüyen partidir. Kurucu genel başkanımız, liderimiz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla tam bir uyum içinde çalışacağız.



"TERÖR BELASINI MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARTACAĞIZ"

İnşallah yapılacak kongre ülkemiz, milletimiz, partimiz için aydınlık yarınlara vesile olacaktır. Buradan Diyarbakır’a, hunharca katledilen vatandaşlarımızın yanına gitmeden önce bir şeyi söylemek istiyorum. Milletimiz rahat olsun, bu terör belasını milletimizin gündeminde çıkaracağız. Günümüz aydınlık olsun, Allah’a emanet olun.





