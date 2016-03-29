CHP'den ihraç edilen başkanlar AK Parti'ye geçti CHP'den ihraç edilen Niğde Merkeze bağlı Yeşilgölcük ve Orhanlı belde belediye başkanları Ak Partiye geçti. Belde Belediye başkanlarına rozeti Başbakan Ahmet Davutoğlu taktı.

AK Parti’nin grup toplantısında Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül ile Orhanlı Belde Belediye Başkanı Erhan Polat'a rozet takıldı. Grup toplantısında AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Mahmut Peşin ve Merkez İlçe başkanı Ömer Kılıç, Yeşilgölcük ve Orhanlı Belediye Başkanlarına refakat etti. Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül ile Orhanlı Belde Belediye Başkanı Erhan Polat için geçtiğimiz Ocak ayında, parti tüzüğüne aykırı davranışlar içerisinde olduklarını ve CHP'nin ilke ve siyasi ahlakına uygun düşmeyen davranışlar içerisinde bulunduklarını için ihraç edilmişti.