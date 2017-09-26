Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Feyza Çıpa Çankaya polis haraç türkiye

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu!

Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek.

Bu haber kez okundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.  Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek. Perşembe günü İBB Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesinde partilerin adayları da açıklanmaya başladı. Yapılacak seçimde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirIbbIstanbulKadir TopbaşChp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.