CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek. Perşembe günü İBB Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesinde partilerin adayları da açıklanmaya başladı. Yapılacak seçimde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtildi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu!
Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek.
26 Eylül 2017 Salı 21:26
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