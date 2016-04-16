CHP’de Mansur Yavaş şoku

2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve çok az farkla seçimi kaybeden Mansur Yavaş, CHP’den istifa etti. Yavaş, istifa dilekçesini hem CHP Genel Merkezi’ne, hem de parti üyeliğinin resmen düşürülmesi için Yargıtay’a gönderdi.

MHP kökenli olan, daha önce MHP’de iki dönem Ankara-Beypazarı ilçe belediye başkanlığı görevinde bulunan Yavaş, 2009 yerel seçimlerinde ise, MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak seçilemişti. Şansını 2014 yerel seçimlerinde, bu kez CHP’den deneyen Yavaş’ın az farkla seçimi kaybettiği açıklanmış, Yavaş ve ekibinin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları başvurular da sonuç vermemişti.

Yavaş, CHP’den istifasıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yavaş, “Bugün basında CHP den istifa ettiğim yolunda haberler çıkmıştır. Ve bu istifa MHP kongresi ilişkilendirilmektedir. Adaylık süreci bittikten sonra karşılıklı nezaket içerisinde siyasete ara vermiştim. Bu yeni bir durum değildir” dedi.

2014 yılında CHP'nin MHP'den transfer ettiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı Mansvur Yavaş 2 yılı doldurmadan partiden istifa etti.