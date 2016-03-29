Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara paranın babaları orada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanında düzenlediği basın toplantısında , ABD Başkanı Barack Obama'nın davetine icabetle Washington'da düzenlenecek Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeye ziyaretinde bakanların, milletvekillerinin, bürokratların ve iş adamlarının kendisine eşlik edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin, başta terörizme karşı mücadele olmak üzere her alanda samimi ve kapsayıcı bir uluslararası iş birliğinin savunucusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu zirvede de bilhassa Paris, Ankara, İstanbul, Brüksel ve Lahor'da gerçekleştirilen terör eylemleri karşısında artık terörle mücadelede samimi iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayacağız. Bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her gün ülkelerimize yönelik terör belasının daha da büyümesi demektir. Türkiye olarak iş birliği eksikliğinden kaynaklanan nedenler dolayısıyla daha fazla bedel ödemeye tahammülümüz kalmadı." dedi.

"ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK"

Washington'da bulunacağı süre içinde çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacağımız gibi, iş dünyasıyla orada geniş kapsamlı görüşmelerimiz olacağı gibi bir de ayrıca dar kapsamlı gerek ABD'nin çok çok ileri gelen yatırımcıları gerek ülkemizde gerek ABD'de, farklı ülkelerde, onlarla da ayrıca dar kapsamlı bir toplantımız olacak. Akademik çevrelerle görüşmelerimiz var, basın ve kanaat önderleriyle de bir araya gelerek son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak."

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında açılışını gerçekleştireceği Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin önemli bir rol üstleneceğine inandığını bilirdi.

Merkezin, bölgedeki Müslümanların yanı sıra farklı inanç ve kültür gruplarını da toplayacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Bu merkez, yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına en anlamlı cevap olacaktır. Merkezin ayrıca kültürlerarası iş birliği ve uyum açısından önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum" dedi.

OBAMA İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, ABD Başkanı Obama görüşmesiye ile ilgili, "Orada birçok liderle bu görüşmeleri yapacağız. Sayın Obama ile de bu şekilde bir görüşme arkadaşlar planladılar ve görüşmeler yapıldı. Orada bu toplantılar sadedinde nasıl G20'de yaptıksak aynı şekilde orada da.. Çünkü sadece bu Sayın Obama'nın ikili bir görüşme için davetine icabetle değil, bir zirveye davetle gittiğimiz bir toplantıdır. Takdir edersiniz ki 50'yi aşkın Sayın Obama'nın davetine gelen orada liderler olacak. Onların ciddi bir kısmıyla tabii kendisinin de orada ikili görüşmeleri olacaktır. Biz de bu şekilde orada kendisiyle ikili bir görüşmeyi yapacağız ama bu görüşme ne kadar sürer, o görüşmenin gündemiyle, toplantının akışıyla alakalı bir konu olacaktır" diye konuştu.

BAŞİKA KAMPI: HAVA KUVVETLERİMİZ DARMADAĞIN ETTİ

Erdoğan, Başika'da bir askerin şehit edilmesinin hemen ardından, en ağır şekilde cevap verilip bedelinin ödetildiğini bildirdi.

Koalisyon güçleri ile TSK unsurlarının bölgedeki DAEŞ noktalarını ciddi manada vurduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç bu noktada artarak çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Oradaki potansiyel, gerek teknolojik gücümüz, silah gücümüz, mühimmat gücümüz bu iş için yeterlidir ve gerektiğinde hava kuvvetlerimiz koalisyon güçleriyle koordineli olarak bu tür çalışmaları da rahatlıkla yürütebilecek konumdadır."

REZA ZARRAB SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Zarrab'ın ABD'de tutuklanması ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu konu aslında ülkemizi ilgilendiren bir konu olmadığı gibi, bir kara para aklama konusu mudur, değil midir, bilmeden böyle bir değerlendirme yapmayı da doğru bulmuyorum. Ancak kara paranın babaları orada duruyor, Pensilvanya'da duruyor. Burada duranlara acaba oradaki yetkili merciler her hangi bir uygulama yaptılar mı?

"ÇOK SİNSİCE SÖĞÜŞLEDİLER"

Bakın, geçenlerde yine Amerika'daki hukuk büroları çok ilginç suç duyurularında bulundular. Bildiğiniz gibi bu paralel devlet yapılanmasının Amerika'da birçok eğitim öğretim kurumları var. Bu eğitim öğretim kurumları içerisinde Amerika'nın 'charter school'ları var. Bunları en güzel şekilde, çok sinsice söğüşlediler.

Söğüşlemeye de devam ediyorlar. Bunlar ufak rakamlar değil yani yüz milyon dolarları aşan rakamlar. Önce bunlara yönelik bir adım atsınlar. Bunlara yönelik bunlar daha hiç bir adım atmadılar ve bu bir kişi değil, on kişi değil, yüz kişi değil, binlerce kişi. Burada bu uygulamayı yapıyorlar. Ve biz kendilerini de bu konuda uyardık. 'bakın bu kişi ülkemizde aynı şekilde bu kara para aklamayı yaptığı gibi, bu kara para aklama noktasında, bu kişinin koordine ettiği kişiler ülkemizde ya şu anda tutuklu, hapiste, bir kısmı da firarda.

"ÜLKEMİZLE ALAKALI BİR KONU DEĞİL"

Bunları da duyurduğumuz halde hala ne yazık ki dostumuz Amerika'daki yetkililer buna karşı en ufak bir duyarlılık göstermediler. Rıza Zarrab'la ilgili varsa bir şey onu zaten orada, Rıza Bey'in avukatları da gerekli cevabı, gerekli şekilde onlara her halde vereceklerdir ve kendisini de savunacaklardır. Bu zaten ülkemizle alaka bir konu da değildir. Bunu da çok açık ne söylemiş olayım.