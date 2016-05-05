Davutoğlu milletvekili olarak devam edecek

CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın verdiği bilgiye göre Davutoğlu İstanbul’da ikamet edeceK ve sadece yasama çalışmaları için Ankara’ya gidecek.

Hande Fırat, son kulis bilgilerini duyururken "Kendisini (Davutoğlu) belki Ankara'da çok görmeyeceğiz. Herhalde kendisini daha çok İstanbul'da yerleşmiş olarak göreceğiz. AK Parti'den istifa etmesi beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti’de genel başkanlık koltuğuna kimin oturacağı sorusuna da yanıt aranıyor. Kulislerde dolaşan isimler var. Hande Fırat, “Bu isimlerden bir tanesini Cumhurbaşkanı işaret edecektir. Kongrede tek aday beklenmiyor. Çok aday beklemiyoruz” diye konuştu.

Olağanüstü Ak parti Kongresi’nde aday olmayacağı belirtilen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ak parti milletvekili olarak siyasi hayatına devam edeceği öğrenildi.