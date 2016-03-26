Davutoğlu'ndan Başkanlık sistemi açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, DEİK Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Gala Yemeği'nde yaptığı konuşmada, "Bugün bizim, Türkiye için birinci önceliğimiz güven ve istikrardır. Türkiye'deki demokratik siyaseti, güven ve istikrarı gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Ekonominin geleceği de toplumsal barışın geleceği de güven ve istikrarın korunmasına bağlıdır. Bunun için de yerinde sayan değil, hedefleri olan ve o doğrultuda sürekli ilerleyen, gelişen bir ülke olmak zorundayız" dedi.

Davutoğlu, "Şartlar ne olursa olsun demokrasiden, hukuk devletinden, üretimden, ihracattan, istihdamdan, sosyal barıştan, çalışma barışından gözümüzü ayırmayacağız. Adaleti gözeten, vesayeti reddeden, toplum ihtiyaç ve taleplerine uygun bir anayasa yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün krizleri aşacak güce sahip olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi: "Büyük kriz Türkiye'yi nasıl teğet geçtiyse, krize rağmen nasıl 6,5 milyon insanımıza o günden bugüne istihdam ve iş imkanı sağladıysak, bugünkü arızi bölgesel sorunlara, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen bütün bu krizleri de aşacak güce sahibiz. Psikolojimizi değiştirmek isteyenler asla muratlarına eremeyecekler. 7 Haziran seçimleri sonrasında tek başına hükümet kuramamış olmamızdan kaynaklanan ortamı değerlendirmek ve bir kaos ortamı oluşturmak isteyenler asla başarıya ulaşamayacaklar."

'HEPİMİZ SOKAKLARA ÇIKALIM'



Davutoğlu, "Bugünlerde, bütün vatandaşlarımızın yeise, karanlığa sevk edilmek istendiği günlerde hepimiz sokaklara çıkalım, 'Omuz omuzayız, bir aradayız, hiçbir şekilde bu terör odaklarına teslim olmayacağız' diye haykıralım." dedi.

Vizesiz ziyaret edilen ülke sayısının 42'den 69'a çıkarıldığını belirten Başbakan Davutoğlu, "Avrupa'ya vizesiz seyahati de inşallah en kısa zamanda gerçekleştirmek üzereyiz. Size bu müjdeyi de vermek inşallah en geç haziran ayında bize nasip olacak." diye konuştu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YENİ ANAYASA



Başbakan Davutoğlu konuşmasında başkanlık sistemi tartışmalarına da değindi ve "Başkanlık sistemini benimseyen bir anaysa için her türlü adımı atacağız" dedi.

Başbakan, yeni anayasa konusunda yol haritasını belirlediklerini bugün de konu hakkında Dolmabahçe Ofisi'nde çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin yeni anayasa talebini karşılamak üzere AK Parti olarak çalışmalarımızı hızlandırmaya karar vermiş bulunuyoruz. Yetkili kurullarımızda çok verimli istişarelerde bulunarak milletimizin yeni anayasa beklentisini karşılamaya yönelik her türlü planlamayı yaptık. AK Parti bünyesinde bir anayasa komisyonu kurarak çalışmalarımızı somutlaştırdık, yol haritamızı belirledik. Bugün de bu komisyonun üyeleriyle uzun ve detaylı bir çalışmayı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren yazım heyetimiz çalışmalara başlayacak. İnşallah önümüzdeki 1 ay içinde bütün bu yazım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu aşamada bize iş dünyamızdan gelecek her türlü teklife açığız"