Erdoğan, Belçika başbakanını fena bozdu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili etkileyici bir anısını anlattı.

Topçu, liderlerin bulunduğu masada Belçika Kralı'yla konuştuğu sırada araya giren Belçika Başbakanı Charles Michel'e Erdoğan'ın, Fehriye Erdal'ı hatırlatarak sert bir cevap verdiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı'nın meydan okumalarını One Minute çıkışından biliyoruz ama bu yaptığı eleştirileri yurt dışı gezilerinde muhataplarına da bu tonda ve sertlikte iletiyor mu" sorusuna cevaben bir anısını Yeni Akit gazetesindeki söyleşisinde anlatan Yalçın Topçu şöyle konuştu:

Belçika'da yaptığımız bir ziyareti anlatayım size. 12 kişilik bir masada herkes muhatabıyla oturuyor. Cumhurbaşkanımız Majeste Kral'a “Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörün her türlüsüyle mücadele ediyor. Terör artık küresel bir noktaya geldi. Bütün başkentler için bir tehdit. Ben bununla bütün gücümle uğraşıyorum ve dostlarımızdan yardım bekliyorum. Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşturalım. O insanlar medeniyet değerlerine göre konutlarda oturabilirler. Türkiye burada çok ileri, siz de ilerisiniz. AB bir ülkeye 400 milyar dolar yardım etti, bunu biliyorum. Biz bu insanları medeniyet değerlerine göre insanca olanaklarla yaşatabilir, okutabiliriz. Benim ülkemde 600 bin eğitim çağında mülteci var" dedi.

Belçika Başbakanı Michel'e açık açık söyledi

Kral cevap vermeden Belçika Başbakanı “biz yardımcıyız, destek oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı döndü ve “biliyorum, Fehriye Erdal benim ülkemde çok önemli bir işadamını katletti. Onu nasıl buharlaştırdığınızı biliyorum" dedi.

Bundan daha sert bir eleştiri olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı sözünü sakınmadan, gerektiği yerde herkese gereken cevabı veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Belçika ziyareti sırasında Erdoğan'ın Belçika Başbakanı'yla olan bir diyaloğunu aktardı. Erdoğan, Belçika Kralı'yla konuştuğu sırada araya giren Belçika Başbakanı Charles Michel'e döndü ve “biliyorum, Fehriye Erdal benim ülkemde çok önemli bir işadamını katletti. Onu nasıl buharlaştırdığınızı biliyorum" dedi.