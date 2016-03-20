Erdoğan'dan çok kritik derbi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Ircıca Kütüphanesi bizim için önemli bir yer. Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi olsun dedik.

Terörün bedelini ağır ödedik. Başbakanlığım döneminde demokratik açılım süreci başlatalım dedik. Baktık ki karşı taraftan tepki alamıyoruz. Bu defa bizler geniş kapsamlı çözüm süreci başlatalım dedik. Süreci tahrik edenler, yazar-çizerler tarafından takdir edildi. Millete rağmen siyaset yapmaya kalkarsanız millet sizi ilk fırsatta cezalandırılır.

Kabir diye açtıkları yerden silah depoları çıktı. Operasyonlar başladı. 300'ü aşkın şehidimiz var. 1'e 10 onlardan etkisiz hale getirilenler oldu. Süreç kararlılıkla devam edecek. Taviz vermemiz mümkün değil.

DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray-Fenerbahçe maçına ilişkin önce seyircisiz oynatmayı görüştük. Ciddi istihbaratların ardından maçı ileri bir tarihe ertelemiş olduk."