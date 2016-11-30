Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erdoğan ile Putin'ten kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Halep'teki son durum ve sivillere insanı yardım ele alındı.

Erdoğan ile Putin'ten kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Halep’teki insani dram da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in, başta Halep’teki insani dram olmak üzere Suriye’deki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

İki liderin, Halep’te çatışmaların durdurulmasını ve kentteki sivillere insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin öneminin de vurgulandığı görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun toplantısına katılmak üzere Antalya’ya yaptığı ziyarete, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın 6 Aralık’ta Moskova’ya yapacağı ziyarete de değinildi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.